Phản ứng hóa học ngọt muốn 'tiểu đường' của những cặp đôi màn ảnh Hàn năm 2021

Một cặp thần tượng khác cũng nhận được sự quan tâm của khán giả trẻ trong thời gian qua là Hongseok (PENTAGON) và Yeri (RED VELVET). Cả hai sóng đôi cùng nhau trong web drama học đường Blue Birthday và tỏa sáng với phản ứng hóa học đầy chất lượng. Chemistry của "đôi trẻ" này không chỉ tốt ở trong phim mà còn ở ngoài đời, nên là sau khi xem xong phim chắc hẳn sẽ có nhiều người "đẩy thuyền" couple Hongseok và Yeri đáng yêu này lắm đây.

6. Kim Seon Ho và Shin Min Ah

"Cặp đôi má lúm" Kim Seon Ho và Shin Min Ah đã khiến cho nhiều khán giả phải "chao đảo" trong suốt thời gian Hometown Cha-Cha-Cha lên sóng bởi những cảnh yêu đương lãng mạn trên màn ảnh. Đến với Hometown Cha-Cha-Cha bạn sẽ cảm nhận được thế nào là tình yêu màu hồng, cũng như thêm yêu đời và có động lực hơn trong cuộc sống.

Dù Kim Seon Ho và Shin Min Ah rất đẹp đôi lại còn chemistry tốt, nhưng rất tiếc "chị đẹp" đã là "hoa có chủ". Nếu không thì cả hai chắc chắn cũng sẽ dính tin đồn "phim giả tình thật" vì họ thật sự đáng yêu từ trong phim đến ngoài đời.

Ngoài những couple trên thì màn ảnh nhỏ Hàn Quốc năm 2021 còn có những cặp đôi bùng nổ phản ứng hóa học khác như: Na In Woo và Kim So Hyun của Sông Đón Trăng Lên, Jang Ki Yong và Lee Hyeri của My Roommate Is A Gumiho, Lee Do Hyun và Go Min Si của Youth Of May và Ahn Hyo Seop và Kim Yoo Jung của Lovers Of The Red Sky...