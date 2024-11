Phản ứng đối lập của Linh Ka và Dương Domic khi vướng tin hẹn hò

Linh Ka và Dương Domic bị "team qua đường" bắt gặp khoảnh khắc sánh đôi bên nhau giữa đêm. Mạng xã hội mới đây đã rần rần xôn xao trước hint hẹn hò của cặp đôi nổi tiếng là hot girl Linh Ka và ca sĩ Dương Domic. Cả hai bị tóm khoảnh khắc đi hẹn hò giữa đêm. Dù góc chụp từ phía sau không rõ mặt nhưng qua đặc điểm ngoại hình, trang phục, cư dân mạng nhận ra đó chính là Linh Ka và Dương Domic. Giữa lúc vướng tin yêu đương, mọi động thái của cặp đôi này đều nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ sinh năm 2000 vẫn chia sẻ động thái mới nhận được lời mời tham gia sự kiện từ Rhyder tại Quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, hot girl sinh năm 2002 lại có hành động trái ngược giữ im lặng. Sau khi hình ảnh hẹn hò bên nhau được lan truyền, Linh Ka bất ngờ bị netizen tấn công. Nhiều người để lại bình luận tiêu cực vào những bài đăng cũ của cô. Ngoài ra, loạt phát ngôn gây tranh cãi cũ của hot girl cũng bị đào lại.

Khoảnh khắc Dương Domic và Linh Ka đi hẹn hò giữa đêm gây xôn xao.

Dương Domic vẫn chia sẻ hoạt động bình thường trên story trang cá nhân.

Trong khi đó, Linh Ka lại giữ im lặng và chưa có động thái nào mới.

Thời gian qua, cả hai còn bị soi dùng đồ đôi khiến cư dân mạng càng thêm nghi ngờ​​​​​​​. Trước khi vướng tin hẹn hò với Dương Domic, Linh Ka từng gây chú ý vì câu chuyện tình cảm với Will. Cả hai dính nghi vấn hẹn hò từ năm 2019 khi netizen soi ra bằng chứng cả hai đi du lịch Singapore cùng nhau. Dù không có bên nào chính thức xác nhận về tình trạng mối quan hệ song với loạt biểu hiện trên mạng xã hội (MXH) lẫn những khoảnh khắc team qua đường bắt gặp, netizen đều cho rằng họ là một cặp đôi. Tháng 5/2023, trong một chia sẻ với truyền thông, Will thẳng thắn chia sẻ Linh Ka là talent của công ty mình và Will là giám đốc dự án cho Linh Ka. Còn về mối quan hệ cá nhân thì Will từ chối chia sẻ. Tháng 3/2021, Linh Ka trả lời phỏng vấn về người đàn ông đặc biệt. Cô rơi nước mắt khi mô tả về đối phương. Ngoài ra, Linh Ka cũng tiết lộ rằng bố mẹ mình biết và rất yêu thương, quý trọng nhân vật bí ẩn này. Ở thời điểm đó, nhiều cư dân mạng đã gọi tên Will song cặp đôi không phản hồi.

Trước khi vướng tin hẹn hò với Dương Domic, Linh Ka từng gây chú ý vì câu chuyện tình cảm với Will. Dương Domic sinh năm 2000, tên thật là Trần Đăng Dương, quê Hải Dương. Dương Domic bắt đầu đến với âm nhạc từ năm 14-15 tuổi, hoạt động với tư cách nghệ sĩ Underground. Năm 2021, IF Entertainment, công ty giải trí của Hàn Quốc nhưng hoạt động tại Việt Nam, chính thức ra mắt cùng với màn debut của Dương Domic. Tuy nhiên, chỉ sau hơn 1 năm, công ty chủ quản của Dương Domic phá sản đầy bất ngờ. Sau đó, Dương Domic hoạt động độc lập và cho ra mắt một số sản phẩm như Yêu Em 2 Ngày, A Đến Ă, Là Em Chính Em... tuy nhiên không gặt hái nhiều thành tích đáng kể.

Dương Domic bắt đầu đến với âm nhạc từ năm 14-15 tuổi, hoạt động với tư cách nghệ sĩ Underground. Theo Người đưa tin