Phản ứng đầu tiên của giới phê bình sau khi xem 'Avatar 2'

"Avatar: The Way of Water" được nhận xét có nhiều hiệu ứng hình ảnh mãn nhãn. Ảnh: Disney.



Sau 13 năm mong đợi, bom tấn Avatar: The Way of Water của đạo diễn James Cameron cuối cùng đã được ra mắt. Sau buổi công chiếu đầu tiên tại London (Anh), giới báo chí đưa ra những phản ứng tích cực. Nhiều ý kiến bày tỏ bị choáng ngợp bởi trí tưởng tượng phong phú và hiệu ứng hình ảnh mãn nhãn.

"Avatar: The Way of Water là một hiện tượng phi thường, hoành tráng hơn, chất lượng hơn và nhiều cảm xúc hơn phần đầu tiên. Bộ phim về mặt hình ảnh rất ngoạn mục và hấp dẫn. Từ cốt truyện, góc nhìn đến cảnh tượng, đây là cách làm phim tuyệt vời nhất", Erik Davis của trang Fandango nhận xét.