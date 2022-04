Phản ứng cực khéo của Hòa Minzy khi được nhường hoa cưới

Nói rồi bà mẹ 1 con ôm lấy cô gái nhường hoa cưới cho mình. Hành động tinh tế của Hòa Minzy nhận được lời khen ngợi từ phía cộng đồng mạng.

Clip: Hòa Minzy phản ứng khi được một cô gái nhường hoa cưới.

Hòa Minzy từng có cuộc tình đẹp với thiếu gia Minh Hải, cả hai công khai hẹn hò năm 2018. Tới tháng 10/2019, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng, tên thân mật là Bo.

Tuy nhiên, ngày 19/2/2022, Hòa Minzy bất ngờ xác nhận chia tay bạn trai sau gần 5 năm hẹn hò. Nữ ca sĩ cho biết cả hai đã cố gắng tìm tiếng nói chung song không thành.