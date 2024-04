Phản ứng của Quang Hải khi biết tin vợ mang thai

Your browser does not support the video tag.

Trong video, Quang Hải đang nằm trên giường nghịch điện thoại. Chu Thanh Huyền vỗ nhẹ vào đầu chồng, gọi anh ngồi dậy. Nàng Wag yêu cầu Quang Hải nhắm mắt, sau đó đưa que thử thai tới trước mặt chồng để thông báo tin vui.

Chàng cầu thủ đã vô cùng bất ngờ và ôm chầm lấy vợ, trao cho hot girl nụ hôn ngọt ngào. Bên cạnh đó, Chu Thanh Huyền còn cho biết thêm: "Quang Hải cứ thật á, thật á mấy ngày liền các bác ạ".