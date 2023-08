Phản ứng của Jisoo (BlackPink) khi được tỏ tình trên sân khấu

Your browser does not support the video tag.

Clip Jisoo từ chối lời tỏ tình của fan nam. Video: TikTok.

Ngày 17/8, đoạn video được chia sẻ trên TikTok, thu hút hơn 1,9 triệu lượt xem và gần nửa triệu lượt Thích sau một ngày đăng tải. Người hâm mộ thích thú trước sự thẳng thắn cùng biểu cảm phong phú của Jisoo. Đa số đều đồng ý đó là “lời từ chối dễ thương nhất”. Họ cũng đánh giá cao mức độ cởi mở của người đẹp sinh năm 1995 về mối quan hệ tình cảm.

Đầu tháng 8, Dispatch đưa tin Jisoo hẹn hò nam diễn viên Ahn Bo Hyun ít nhất là từ tháng 5 năm nay. Theo người trong cuộc, vì Jisoo là thành viên trong nhóm nhạc nữ nổi tiếng thế giới, không có nhiều thời gian ở Hàn Quốc, Ahn Bo Hyun sắp xếp lịch trình sao cho phù hợp với bạn gái để được ở bên nhau.

Không lâu sau đó, công ty quản lý của Jisoo, YG Entertainment, và của Ahn Bo Hyun, FN Entertainment, đều lên tiếng xác nhận mối quan hệ.