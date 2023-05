Phản ứng của Hồ Quang Hiếu khi bị vợ kém 17 tuổi kiểm tra điện thoại

Ngày 26/5 vừa qua, Hồ Quang Hiếu và người mẫu Tuệ Như chính thức đăng ký kết hôn. Kể từ khi về chung một nhà, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vợ chồng thú vị, mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả.

Your browser does not support the video tag.

Phản ứng của Hồ Quang Hiếu khi bị vợ kiểm tra điện thoại khiến khán giả thích thú.

Mới đây, nam ca sĩ Con Bướm Xuân gây chú ý với đoạn video ghi lại phản ứng khi bị vợ kiểm tra điện thoại. Theo đó, sau khi ''giao nộp'' điện thoại cho bà xã Tuệ Như, nam ca sĩ liền đứng dậy, xách vali đi ra khỏi nhà. Anh còn hài hước chia sẻ: "Mới đầu thôi đã vậy rồi... Bye em...".