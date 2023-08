Phản ứng của Diệu Nhi khi Anh Tú lên tiếng vụ 'tán tỉnh gái lạ'

Sau khi diễn viên Anh Tú chính thức phản hồi tin đồn "tán tỉnh gái lạ, rạn nứt hôn nhân", diễn viên Diệu Nhi cũng vừa chia sẻ lại nội dung này trên fanpage 2,1 triệu người theo dõi và không giải thích thêm.

Trên mạng xã hội Instagram, cô giải thích về những chia sẻ buồn, tiêu cực thời gian gần đây. Những ngày qua, diễn viên thường đăng các nội dung như: "Người ấy không thích bạn không phải vì bạn không đủ tốt mà vì ngay thời điểm đó, bạn chưa phải người họ cần", "Trong tình yêu không có xứng hay không xứng, chỉ có yêu hay không yêu"... dù hình ảnh trên mạng xã hội trước nay luôn vui vẻ, tích cực.

Diệu Nhi nói cách đây hơn 1 tháng từng thông báo về việc xây dựng tài khoản Instagram thành nơi chia sẻ những câu trích dẫn hay từ sách để khán giả, người hâm mộ cùng đọc và suy ngẫm. Diễn viên không ngờ hoạt động này tạo ra hiểu nhầm về đời tư.

"Tôi lập hẳn mục 'Quotes' (trích dẫn) cho tài khoản Instagram vì tâm đắc những câu hay trong sách. Tôi thích đọc và muốn lan tỏa để nhiều người cùng đọc sách", cô chia sẻ.