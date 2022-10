Phản ứng của Dawn khi bạn gái HyunA cởi áo trên sân khấu

Vào ngày 27/10, cặp đôi HyunA - Dawn cùng nhau biểu diễn tại lễ hội do Đại học Hyupsung tổ chức. Video do khán giả quay lại HyunA và Dawn được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng trực tuyến, khiến người xem thích thú.

Một video đăng tải bởi kênh Youtube HyunA-ING đặc biệt gây chú ý. Trong khi biểu diễn ca khúc Party, Feel, Love, có vẻ như bởi sự cổ vũ cuồng nhiệt của các sinh viên, HyunA đã cởi áo khoác trên sân khấu.