Phản ứng chuẩn 'fan cứng' của BTS khi xem BLACKPINK biểu diễn

Cụ thể, tại lễ trao giải Golden Disc Awards 2018, BTS và BLACKPINK đều tham dự. Camera đã quay trọn khoảnh khắc BTS xem BLACKPINK biểu diễn 2 ca khúc Playing With Fire và As If It's Your Last.

Đây đều là những ca khúc nổi tiếng trong thời kỳ đầu debut của BLACKPINK. Không những hưởng ứng nhiệt tình màn trình diễn, hội em út V và Jungkook còn thuộc cả lời bài hát. Trong khi Jungkook tập trung hát theo BLACKPINK thì V thậm chí còn nhảy theo vũ đạo cực hăng.