Phản ứng bất ngờ của Knet khi thí sinh Trung Quốc đăng đàn tố 'Girls Planet 999' phân biệt đối xử: Lần hiếm hoi dân Hàn bênh vực Mnet ra mặt!

Cách đây không lâu, những người yêu mến show thực tế sống còn "Girls Planet 999" đã được một phen xôn xao trước nghi vấn nhân viên chương trình có thái độ phân biệt đối xử với dàn trainee Trung Quốc. Những nghi ngờ này bắt nguồn từ chia sẻ của một cựu thí sinh từng tham gia tranh tài tại "Girls Planet 999", khẳng định cô và các trainee đồng hương đã nhiều lần bị staff đối xử tồi tệ.

Người đã làm dấy lên cuộc tranh cãi phân biệt đối xử của Mnet chính là Mã Ngọc Linh - 1 trong 33 thí sinh thuộc C-GROUP từng xuất hiện trong những tập đầu tiên của "Girls Planet 999", đồng thời cũng là một thành viên của girlgroup Trung Quốc SNH48. Ở nhiệm vụ đầu tiên mang tên Connect Mission, Mã Ngọc Linh thuộc cùng Cell với Kim Hye Rim và Okuma Sumomo, tham gia trình diễn trong Team 1 "Yes Or Yes" (bản gốc của TWICE). Mặc dù Team 1 đã giành chiến thắng và nhận được lợi thế nhân đôi số vote nhưng Mã Ngọc Linh vẫn bị loại ngay từ vòng đầu tiên khi Cell của cô chỉ xếp thứ 20, thứ hạng cá nhân đứng thứ 25 trong C-GROUP và cũng không được các Master lựa chọn cho tấm vé vớt Planet Pass giống như người bạn cùng Cell Kim Hye Rim.

Sau khi trở về từ cuộc thi, Mã Ngọc Linh đã có một buổi livestream để trò chuyện với người hâm mộ, trong đó chỉ ra nhiều vấn đề bức xúc tại "Girls Planet 999". Một người hâm mộ sau đó đã thuật lại lời của Mã Ngọc Linh rằng: "MYL đã tiết lộ trong một buổi phát sóng trực tiếp rằng staff Hàn Quốc luôn đối xử rất khác biệt với các thí sinh Trung Quốc. Rất nhiều lần các cô gái C-GROUP đã phải tụ tập lại và khóc, nhưng may mắn là tình bạn của họ vẫn rất gắn kết và họ đã giúp đỡ lẫn nhau. MYL nói rằng tất cả họ đều có thể chịu đựng được đau đớn. Một lần nọ, một staff Hàn đã khiến MYL nổi giận đến mức cô phải bùng nổ (nhưng cả hai đã xin lỗi nhau sau đó). Cô ấy nói rằng có 2 staff đối xử tốt với trainee C-GROUP, nhưng chỉ có 2 người đó mà thôi".