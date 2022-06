Phan Tuấn Tài: Từ đường kiến tạo vàng SEA Games tới nỗi ám ảnh với người Thái

Nỗi ám ảnh với Thái Lan



U23 Việt Nam nhập cuộc với lối chơi pressing tầm cao, nhưng ít ai có thể ngờ ngay ở giây 17, Phan Tuấn Tài với pha nã đại bác đã xé lưới U23 Thái Lan, mở tỷ số trận đấu.



Pha ghi bàn thể hiện sự quyết đoán, khả năng sút xa tuyệt vời của cầu thủ thuộc biên chế Viettel.



Chưa hết, vẫn là Phan Tuấn Tài với pha xoay người chuyền bóng đầy kỹ thuật, đặt Văn Tùng vào tư thế thuận lợi, tung ra cú vô-lê làm bó tay thủ môn U23 Thái Lan, nâng tỷ số lên 2-1 cho U23 Việt Nam.

Phan Tuấn Tài mở tỷ số ở ngay giây thứ 17

Là người trực tiếp ghi một bàn thắng và một pha kiến tạo thành bàn cho đội bóng của HLV Gong Oh Kyun, Tuấn Tài xứng đáng là cầu thủ chơi hay nhất trận đấu.



Có một điều rất thú vị là Phan Tuấn Tài luôn tỏa sáng trong những cuộc đối đầu với Thái Lan.



Ở trận chung kết giải U23 Đông Nam Á hồi cuối tháng 2, Phan Tuấn Tài là người tạt bóng để Trần Bảo Toàn bay người đánh đầu vào lưới U23 Thái Lan, giúp U23 Việt Nam có chiến thắng 1-0.



Trong trận chung kết SEA Games 31, Phan Tuấn Tài chuyền bóng như đặt cho Nhâm Mạnh Dũng đánh đầu giúp U23 Việt Nam hạ Thái Lan 1-0, qua đó bảo vệ tấm HCV khu vực.



Ba đường kiến tạo thành bàn, cùng một bàn thắng đẹp, đều trong những cuộc đọ sức với kình địch Thái Lan, cho thấy Tuấn Tài không hề gặp may, mà phản ánh đúng năng lực của anh.



Cái duyên của “người đóng thế”



Phan Tuấn Tài quê ở Đô Lương, Nghệ An nhưng sinh ra tại Đắk Lắk. Hiện anh đang khoác áo đội bóng Tây Nguyên, thi đấu tại giải hạng Nhất theo dạng cho mượn từ CLB Viettel.



Hành trình lên đội tuyển U23 Việt Nam của Tuấn Tài rất đặc biệt khi luôn gặp may mắn. Hậu vệ sinh năm 2001 lần đầu tiên được triệu tập lên U23 Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á 2022 theo dạng thay thế do đội có nhiều cầu thủ mắc Covid-19.