Phần trình diễn của Sơn Tùng M-TP tại Vietnam Idol gây tranh cãi

Mới đây, Sơn Tùng M-TP là khách mời xuất hiện trong đêm chung kết Vietnam Idol 2023. Nam ca sĩ từng là thí sinh của chương trình vào năm 2012 nhưng không vượt qua được vòng tuyển chọn. Vì thế, sự trở lại này của giọng ca 9X khiến nhiều người hâm mộ mong đợi.

Sơn Tùng đã biểu diễn bản hit Em Của Ngày Hôm Qua trên sân khấu Vietnam Idol. Khả năng hát live của nam ca sĩ lại trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội.