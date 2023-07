Phan Sơn Tùng lĩnh án 6 năm tù tội tuyên truyền chống phá Nhà nước

Theo cáo trạng, ngày 1/3/2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội nhận được công văn, tài liệu kèm theo của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đề nghị xác minh, xử lý vi phạm trong hoạt động sử dụng không gian mạng internet liên quan đến đối tượng Phan Sơn Tùng.

Cụ thể, Tùng có hình ảnh, lời nói, phát biểu trong một số video, clip phát tán trên Facebook, Youtube với nội dung tuyên truyền, đả kích, nói xấu chế độ, xuyên tạc sai sự thật về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam; Công kích lãnh đạo Đảng, Nhà nước.