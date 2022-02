Phan Sào Nam rời ghế giám đốc quay lại nhà tù, bán nốt nhà đất để thi hành án

Phan Sào Nam quay lại trại giam



Chiều 7/2, trao đổi với PV, luật sư Giang Hồng Thanh (Đoàn Luật sư Hà Nội, người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Phan Sào Nam) xác nhận, ông đã đưa Phan Sào Nam đến công an quận, để sau đó Nam được đưa tới trại giam thi hành bản án hình sự của TAND tỉnh Phú Thọ về tội Tổ chức đánh bạc, vào ngày 23/12/2021.



Theo luật sư Thanh, ngay sau khi nhận được Quyết định Giám đốc thẩm của TAND Cấp cao tại Hà Nội về việc hủy hai quyết định giảm án phạt tù, Phan Sào Nam đã có thư gửi đến Cục Cảnh sát quản lý trại giam (Cục C10 - Bộ Công an) và một số cơ quan để xin hướng dẫn thi hành án.



Sau khi nhận được hướng dẫn, Phan Sào Nam đã tự nguyện đến Cơ quan thi hành án hình sự Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) để thi hành án.



Luật sư của Phan Sào Nam cho hay, từ Công an quận Tây Hồ, Nam được cơ quan chức năng đưa đến một trại giam ở miền Bắc để thực hiện nghĩa vụ chấp hành bản án. Theo đó, Nam phải chấp hành nốt 20 tháng 21 ngày tù còn lại.



"Tôi có đi cùng, đưa Nam đến công an quận Tây Hồ. Tâm trạng của Nam khi quay trở lại trại giam cũng khá buồn vì phải đi thi hành án tiếp tục vào dịp cuối năm, trong lúc mọi người, các gia đình được đoàn tụ.



Nam cũng bày tỏ về sự lo lắng cho mẹ già gần 70 tuổi phải sống một mình nuôi con trai của Nam năm nay gần 5 tuổi.



Tuy nhiên, kể từ khi có Quyết định Giám đốc thẩm thì bản thân Nam đã xác định phải tiếp tục chấp hành bản án nên tự nguyện thực hiện việc này", luật sư Giang Hồng Thanh nêu rõ.



Luật sư nói thêm, Phan Sào Nam cũng nhấn mạnh, khi quay trở lại chấp hành án sẽ cải tạo tốt và mong muốn Nhà nước xem xét, đánh giá thái độ thành khẩn, tích cực để cho Nam được giảm án theo đúng quy định của pháp luật.



Theo luật sư Giang Hồng Thanh, Nam không có ý định bỏ trốn hay gây bất cứ khó khăn nào cho cơ quan pháp luật.



Sau khi được giảm thời hạn chấp hành án tù trở về, Phan Sào Nam cũng không hề ra nước ngoài, bởi theo quy định, vẫn đang bị cấm xuất cảnh.



Đồng thời, trong thời gian ở ngoài xã hội, Nam đã làm được nhiều việc có ích cho cộng đồng. 3 ngày trước khi quay lại trại giam, Phan Sào Nam lái xe đi Điện Biên, Sơn La để đón miễn phí 4 bệnh nhân về Hà Nội chữa bệnh.



Sau khi được tha tù trước thời hạn vào đầu năm 2021, Phan Sào Nam được Công ty CP Công nghệ và Dịch vụ Bản đồ số iMap ký hợp đồng lao động, để Nam ngồi ghế Giám đốc phát triển dự án, với mức lương 30 triệu đồng.



Phan Sào Nam cũng phụ trách dự án bản đồ số Goong. Đây là hệ thống bản đồ đang được dùng tại mạng xã hội Zalo Connect và www.sosmap.net hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, nghèo khó và những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Luật sư Giang Hồng Thanh. Chưa bán được nhà đất để thi hành án gần 11 tỷ còn lại



Đối với phần thi hành án dân sự, luật sư Giang Hồng Thanh cho biết, đến nay Phan Sào Nam đã nộp hơn 1.384 tỷ đồng và còn phải nộp 10,8 tỷ đồng. Cuối tháng 11/2021, Phan Sào Nam và luật sư đã có buổi làm việc với Chi cục thi hành án dân sự huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) để tìm phương án bán 125m2 đất thuộc dự án Golden Hills City, Đà Nẵng. Tuy nhiên, do vướng mắc về thủ tục pháp lý nên bất động sản này chưa bán được. Trước khi quay lại trại giam, Phan Sào Nam đề nghị luật sư Giang Hồng Thanh phối hợp với gia đình và các Cơ quan thi hành án dân sự giải quyết việc bán mảnh đất trên cùng một căn hộ chung cư tại phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM. "Nam có đề nghị tôi cố gắng phối hợp để bán nốt 2 tài sản để nộp tiền để thi hành án xong phần dân sự, bồi thường phần còn lại hơn 10,8 tỷ đồng. Trước Tết tôi đã có văn bản gửi Cục thi hành án dân sự Phú Thọ nhờ họ hướng dẫn cụ thể và sau Tết này, sẽ cố gắng để bán, nộp nốt tiền cho Nam", luật sư Thanh thông tin thêm. Nhiều cán bộ bị kỷ luật



Trước đó, tháng 4/2021, VKSND Cấp cao tại Hà Nội đã ra kháng nghị về việc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù số 587 ngày 29/4/2020 và Quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù số 80 ngày 4/2/2021 của Toà án nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Ninh đã giảm 19 tháng tù cho phạm nhân Phan Sào Nam, và cho rằng không có căn cứ pháp luật.



Theo kháng nghị, Phan Sào Nam, bị tuyên 5 năm tù trong đường dây đánh bạc hàng chục ngàn tỷ. Ngoài điều kiện đã chấp hành được 1/3 thời hạn phạt tù và phải có ít nhất 6 tháng hoặc 2 quý liền kề thời điểm xét giảm, được xếp loại khá trở lên, Phan Sào Nam mới được xếp loại khá vào quý III/2019, còn quý IV/2019 xếp loại trung bình. Ngoài ra, phạm nhân Nam không có "lập công" để được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù.



Ủy Ban Kiểm tra Trung ương cũng đã kỷ luật cảnh cáo ông Hoàng Văn Tiền, Chánh án TAND tỉnh Quảng Ninh và 2 Phó Chánh án liên quan vụ giảm thời hạn tù cho "trùm" cờ bạc Phan Sào Nam.



Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy Phú Thọ đã quyết định thi hành kỷ luật đối với 4 cán bộ công an tỉnh liên quan đến vụ Phan Sào Nam.



Ngày 18/11/2021, thông tin tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cho biết kết quả xử lý các vi phạm liên quan đến vụ Phan Sào Nam.



Tại cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất đưa vụ việc xử lý cán bộ, đảng viên tiêu cực trong việc giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với Phan Sào Nam vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.