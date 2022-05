Phẫn nộ thanh niên quay chỗ nhạy cảm nhóm dancer nữ ngoài đường?

Your browser does not support the video tag.

Người đăng tải đoạn clip cho biết phát hiện một nam thanh niên dùng điện thoại giả vờ để góc máy khá thấp, hướng camera vào phần váy của các vũ công. Ngay sau đó, người này nhắc nhở nam thanh niên kia bỏ điện thoại xuống và nhấn mạnh sẽ không nhẹ nhàng như vậy nếu có lần sau.