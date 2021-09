Phẫn nộ: Thanh niên đá 'bay' cô gái trẻ từ thang cuốn xuống đất

Your browser does not support the video tag.

Sự việc được camera giám sát tại hiện trường ghi lại

Cú đá mạnh khiến nạn nhân ngã nhào, lộn nhiều vòng trên cầu thang cuốn rồi tiếp đất đầy đau đớn. Hậu quả, cô gái bị bầm dập lưng, tay chân, đầu gối, đùi, mắt cá chân.

Còn về phía nam thanh niên, gây họa xong, hắn ta thản nhiên rời đi như không có chuyện gì xảy ra.