Phẫn nộ nữ du khách trộm hoa cẩm tú cầu ở Măng Đen

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một nữ du khách nhổ cây hoa cẩm tú cầu bên đường, hai tay cầm hai cây hoa chạy "như bay" về phía chiếc ôtô biển số màu vàng, biển kiểm soát tỉnh Đồng Nai đưa cho người đàn ông.

Sau khi nhận cây hoa cẩm tú cầu này, người đàn ông nhanh chóng cất vào cốp xe rồi tất cả lên xe rời đi.