Phẫn nộ clip Seungri lôi kéo phụ nữ, còn suýt ra tay 'tác động vật lý' trong bữa tiệc

Mới đây, nhóm điều tra của BBC World Service đã phát hành bộ phim tài liệu về vụ bê bối Burning Sun. Trong đó, hai nữ nhà báo Hàn Quốc đã công khai vạch trần bê bối tình dục liên quan đến các ngôi sao xứ Hàn từng gây chấn động năm nào.

Đặc biệt, những phân cảnh liên quan đến Seungri - cựu thành viên BIGBANG đã châm ngòi nổ cho sự giận dữ của cư dân mạng. Trong video dài hơn 1 tiếng đồng hồ, truyền thông quốc tế đã gọi khoảnh khắc Seungri xuất hiện tại bữa tiệc là “cảnh quay đáng sợ của bộ phim tài liệu”. Anh hét vào mặt của một người phụ nữ. Liên tục cầm tay lôi kéo đi và thậm chí còn suýt đánh vào mặt người này.