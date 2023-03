Phẫn nộ clip chủ cửa hàng bị nhóm người đánh khi đang mang thai

Your browser does not support the video tag.

Clip người phụ nữ mang bầu bị nhóm người hành hung

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh một phụ nữ bị nhóm người hành hung, đánh khiến nạn nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Đáng chú ý, nạn nhân bị đánh đang mang thai 12 tuần.