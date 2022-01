Phẫn nộ: 2 cô gái bị 18 gã 'yêu râu xanh' xé áo giữa quảng trường

Your browser does not support the video tag.

2 cô gái la hét cầu cứu mọi người xung quanh

Sau một khoảng thời gian hai cô gái bị bao vây, đã có một vài người tới giúp, đẩy những tên "yêu râu xanh" ra để 2 cô gái chạy thoát. Thế nhưng ngay sau đó, 2 nạn nhân tiếp tục bị một số gã biến thái truy đuổi trên quảng trường.

Cuối cùng, họ đành dùng hết sức lực của mình, cố gắng chạy về phía các sĩ quan cảnh sát đang bảo vệ an ninh tại sự kiện để cầu cứu sự giúp đỡ từ họ. Lúc này, nhóm người biến thái kia mới buông tha cho 2 cô gái.