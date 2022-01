Phan Như Thảo quyết định dừng giảm cân vì 'chịu hết nổi'

Chiều 7/1, Phan Như Thảo cập nhật tình hình mới sau thời gian thực hiện lộ trình giảm cân.

Khoe vóc dáng khá thon gọn ở hiện tại, bà xã Đức An cho biết đã qua giai đoạn nhịn ăn đau khổ và tiến tới thời kỳ "vừa ăn vừa tập để nhỏ cái cần nhỏ và to cái cần to".

"Mình đã quyết định là giữ cân thôi, không xuống nữa. Không phải vì ốm đủ rồi mà vì mình bận quá, hết rảnh rồi và hết nổi rồi.

Ăn uống thì vẫn ăn bình thường, nhiều rau, nhiều thịt, cũng ít ít cơm, ít bánh, ít trái, ít ít cái gì muốn thì ăn, chứ không nhịn đau khổ nữa. Và tập thì vẫn tập xỉu xỉu ngất lên ngất xuống với người HLV nha", nữ diễn viên cho biết.