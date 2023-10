Phan Như Thảo đến đón con tan học, con gái nói 1 câu cho thấy được bố chăm cực khéo

Phan Như Thảo được biết đến là người mẫu, diễn viên nổi tiếng. Hiện cô có cuộc sống vô cùng viên mãn bên chồng là đại gia Đức An và cô con gái Bồ Câu xinh xắn.

Trên trang cá nhân, Phan Như Thảo thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường cùng các câu chuyện đáng yêu của con gái. Có thể thấy, Bồ Câu vừa ngoan ngoãn, nhanh nhẹn vừa tự lập, biết quan tâm bố mẹ và có cá tính.

Mới đây, Như Thảo cũng khiến bạn bè và người hâm mộ bật cười khi kể lại câu chuyện đến đón con tan học. Theo đó, Bồ Câu tỏ thái độ ngạc nhiên khi được mẹ đến đón thay vì bố. Sau đó, cô bé hỏi mẹ: "Why are you here? Did my Daddy ask you help him to pick up his daughter? (Tại sao mẹ ở đây vậy? Có phải bố nhờ mẹ đón con không?). Phản ứng của con khiến bà mẹ nổi tiếng không khỏi cảm thán: "Chắc là cô không phải con của tôi?".

