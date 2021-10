Phân loại đẳng cấp vocal của dàn idol nữ Kpop: Bùng nổ tranh cãi khi đại diện BLACKPINK và aespa được xếp ngang hàng với Taeyeon, đứng trên cả Wendy (Red Velvet)

Đánh giá và so sánh khả năng ca hát của các thần tượng nổi tiếng luôn là một chủ đề vô cùng nhạy cảm và thường xuyên khuấy động những cuộc tranh luận không hồi kết khi mỗi người lại có một sở thích và tiêu chí khác nhau trong việc cảm nhận giọng hát. Mới đây, một cuộc tranh cãi thậm chí còn dữ dội hơn thế đã nổ ra khi cư dân mạng trên diễn đàn Nate Pann của Hàn Quốc không chỉ đánh giá mà còn xếp hạng và phân chia cấp bậc vocal của dàn idol nữ Kpop.

Mặc dù mang tựa đề "phân chia đẳng cấp vocal idol nữ" nhưng danh sách này cũng bao gồm cả một số ca sĩ nữ để làm rõ hơn tiêu chuẩn xếp hạng. Các ca sĩ solo cùng đại diện của các nhóm nhạc thần tượng nữ nổi tiếng đã được netizen Hàn phân chia theo nhiều cấp bậc khác nhau, kèm theo đó là lý do cụ thể để giải thích tại sao họ lại được xếp vào thứ hạng đó.

Huyền thoại của huyền thoại:

So Hyang (Thuộc hàng top ngay cả trong số những ca sĩ đẳng cấp thế giới, được so sánh với Céline Dion ở nước ngoài)

Hạng S:

Ali (Năng lực được thể hiện rõ qua 2 nốt cao trong "Wild Flower" và "Where Are You" của Im Jae Bum, sử dụng head voice thành thục)

S.E.S - Bada (Phần trình diễn "Maria" trong "Fantastic Duo" là lời giải thích rõ ràng nhất về lý do được xếp vào cấp S. Khả năng thể hiện nốt cao lẫn nốt trầm đều vượt ngoài sức tưởng tượng)

Hạng A:

A Pink - Jung Eunji (Thực lực được thể hiện rõ nhất thông qua ca khúc "All By My Self" của Céline Dion)

IU (Không chỉ thể hiện được 3 nốt cao mà còn cho thấy rõ khoảng cách giữa ca sĩ chuyên nghiệp và nghiệp dư khi càng lên cao, cả tông giọng lẫn sức mạnh trong giọng hát đều được duy trì. Trong cơ thể mỏng manh của IU ẩn chứa giọng bụng mạnh mẽ vượt ngoài sức tưởng tượng)