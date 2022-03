Phân khúc khách sạn chờ phục hồi khi mở cửa du lịch

Do dịch bệnh kéo dài, giá thuê phòng bình quân tiếp tục giảm xuống còn 95,5 USD/phòng/đêm, giảm 5,7% so với năm 2020 và 19,7% so với năm 2019 - thời điểm trước khi có đại dịch. Mặc dù có thời điểm, một số khách sạn 4 sao được chuyển thành cơ sở cách ly nhưng những biện pháp này cũng chỉ góp phần nhỏ trong việc phục hồi tình hình hoạt động. Bởi vậy, năm 2021, tỷ lệ lấp đầy của thị trường khách sạn Hà Nội chỉ đạt 30,6%, tiếp tục giảm 4,5% so với năm 2020 và 50,6% so với năm 2019.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia của CBRE, năm 2022, bước sang năm thứ ba của dịch COVID-19, Việt Nam đang nỗ lực triển khai các giải pháp để có thể sống chung với đại dịch và coi đây là bệnh đặc hữu. Mặc dù số ca nhiễm bệnh đã tăng đáng kể nhưng số ca nặng và ca tử vong vẫn được giữ ở mức tối thiểu nhờ tỷ lệ tiêm chủng cao.

Tại miền Bắc, đối với dân số từ 18 tuổi trở lên, tỷ lệ bao phủ của ít nhất 1 mũi vaccine đạt 97% và tỷ lệ tiêm đủ 2 mũi đạt 88%. Cụ thể ở Hà Nội, 98% dân số trên 18 tuổi đã được tiêm phòng đầy đủ - CBRE dẫn chứng.

Thế nên, dù nguồn cung mới còn hạn chế do khủng hoảng đại dịch đang làm cản trở quá trình xây dựng nhưng tốc độ tiêm phòng vaccine nhanh chóng và việc mở lại đường bay quốc tế vào tháng 1/2022 với những du khách Nhật Bản đầu tiên hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài báo hiệu sự phục hồi của thị trường du lịch Hà Nội.