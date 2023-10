Phân khúc bất động sản nào có tỷ suất lợi nhuận ăn đứt các kênh khác?

Giá sơ cấp trung bình căn hộ tại TPHCM ghi nhận giảm lần đầu tiên kể từ 2018 (giảm 4,8% so với cùng kỳ) trong quý II. Phân khúc cao cấp và hạng sang giảm 4-6% so với cùng kỳ trong khi phân khúc khác ghi nhận mức tăng 2-4%.

Giá nhà tại Hà Nội hạ nhiệt trên diện rộng trong khi phân khúc trung cấp duy trì đà tăng trong quý II. Giá căn hộ sơ cấp tại Hà Nội không thay đổi đáng kể so với quý trước ở tất cả phân khúc, ngoại trừ phân khúc trung cấp (tăng 10% so với quý trước và tăng 15% so với cùng kỳ.

Dữ liệu giai đoạn 2015-2023 của đơn vị nghiên cứu này, tỷ suất lợi nhuận trung bình khi đầu tư chung cư lên tới 12,5%/năm (tính gộp mức tăng giá và lợi nhuận cho thuê). Đây là mức lợi nhuận tốt và ổn định hơn các loại hình đầu tư khác như chứng khoán, vàng, ngoại tệ, đất nền, gửi tiết kiệm.