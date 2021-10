Phan Bùi Bảo Thy 'đứng sau' các bài viết bôi nhọ lãnh đạo như thế nào?

Tháng 11/2020, Nguyễn Huy gặp Dũng, qua trao đổi Huy biết Dũng và Thy đứng sau Facebook Thu Hà, Fanpage QUẢNG TRỊ 357.

Do có một số mâu thuẫn cá nhân và nhận thức sai lệch về mục tiêu chống tiêu cực, Huy đã tìm kiếm, thu thập thông tin về nội bộ Công an tỉnh Quảng Trị cũng như thông tin về một số lãnh đạo tỉnh, kết hợp với thông tin do Dũng cung cấp, để tiến hành soạn thảo một số bài viết có nội dung, từ ngữ xuyên tạc, nói xấu các cá nhân nói trên và bà Trần Thị Thu (Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị), ông Trần Đức Việt và tình hình nội bộ Công an tỉnh Quảng Trị, sau đó chuyển cho Dũng để đăng tải lên các trang mạng xã hội.

Ngày 10/2/2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an Quảng Trị khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng.

Theo điều tra, từ ngày 28/2/2020 đến 1/2/2021, Thy biên tập 53 bài (có 39 bài đăng trên Facebook Thu Hà; 13 bài trên Fanpage QUẢNG TRỊ 357 và 1 bài trên Fanpage Quảng Trị 357).

Huy biên tập 26 bài (9 bài đăng trên Facebook Thu Hà; 8 bài trên Fanpage QUẢNG TRỊ 357 và 9 bài trên Fanpage Quảng Trị 357). Tất cả 79 bài đều do Dũng đăng trên các tài khoản Facebook.