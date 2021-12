Phân biệt triệu chứng nhiễm Omicron với cảm lạnh, cúm: Xem ngay để biết làm xét nghiệm sớm

Ảnh minh họa. Khi cả thế giới đang chao đảo vì sự lây lan nhanh chóng của Omicron, các bác sĩ và các nhà dịch tễ học cho biết triệu chứng khi nhiễm biến thể này khá nhẹ và ít nghiêm trọng hơn những biến thể trước đó.



Báo cáo từ Vương Quốc Anh cũng cho thấy nguy cơ nhập viện do biến thể này thấp hơn từ 50 – 70% so với biến thể Delta. Tuy nhiên, biến thể Omicron vẫn còn chứa nhiều ẩn số mà các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu và tìm lời giải đáp.



Giới quan chức y tế đã nhắc nhở nhiều lần rằng các mũi tiêm vaccine tăng cường có thể bảo vệ cơ thể khỏi Omicron và là cơ hội tốt nhất để loài người vượt qua đại dịch.



Các chuyên gia khuyến cáo nếu có bất kỳ triệu chứng nào của COVID-19, tốt hơn hết mọi người nên làm xét nghiệm để kiểm tra. Bộ trưởng Bộ Y tế Vương Quốc Anh, ông Sajid Javid, đã khuyến cáo người dân nên làm xét nghiệm nhanh trước khi ra ngoài và gặp gỡ bạn bè.



Nếu kết quả dương tính, người dân cần phải tự cách ly nghiêm ngặt. Nhưng nếu kết quả âm tính và bạn đang cảm thấy không được khỏe, các chuyên gia y tế khuyên rằng bạn không nên tiếp xúc với người khác để tránh lây lan virus.



Kể cả khi bạn cho rằng bạn chỉ đang bị cảm lạnh thông thường, nhưng trên thực tế, có thể bạn đã mắc Covid-19.



Thế nhưng, vào mùa đông, thật khó có thể phân biệt được các triệu chứng của cảm lạnh, cảm cúm và các triệu chứng nhiễm 2 biến thể Delta và Omicron.



Tại Vương Quốc Anh, người dân có các triệu chứng ho và hắt hơi nhiều hơn bình thường. Thậm chí đã có báo cáo cho rằng đây là "đợt cảm lạnh tồi tệ nhất từ trước tới nay". Do đó, việc phân biệt các triệu chứng của virus corona với cảm cúm, cảm lạnh là điều hết sức quan trọng.



Phân biệt Delta, Omicron, cảm lạnh, cảm cúm

Dưới đây là những điều bạn cần biết để phân biệt triệu chứng của cảm lạnh, cảm cúm thông thường với triệu chứng nhiễm Delta và Omicron.



1. Cảm lạnh



Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương Quốc Anh (NHS), các triệu chứng của cảm lạnh thường xuất hiện từ từ, gồm:



- Nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi



- Đau họng



- Nhức đầu



- Đau cơ



- Ho



- Nhiệt độ cơ thể tăng dần lên



- Cảm giác có áp lực trong tai và ở mặt



- Có thể giảm vị giác và khứu giác



Giáo sư Tim Spector, chuyên gia dịch tễ học tại Đại học King London, cho biết cứ 4 bệnh nhân COVID-19 thì có 1 người cho rằng triệu chứng họ chỉ là cảm lạnh, tuy nhiên kết quả xét nghiệm khẳng định họ đã nhiễm virus SARS-CoV-2.



2. Cảm cúm



Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết các triệu chứng của cảm cúm có thể bao gồm:



- Sốt đột ngột, nhiệt độ từ 38 ° C trở lên



- Cơ thể đau nhức



- Cảm thấy mệt mỏi hoặc kiệt sức



- Ho khan



- Đau họng



- Đau đầu



- Khó ngủ



- Ăn không ngon



- Tiêu chảy hoặc đau bụng



- Mệt mỏi



Cảm lạnh thường không gây sốt đột ngột như cảm cúm nhưng khi bị cảm lạnh, người bệnh có thể cảm thấy tắc nghẽn vùng xoang mũi nhiều hơn.



Các dữ liệu thống kê cho thấy những người bị bệnh cúm thường không bị mất vị giác hoặc khứu giác nhiều như những người mắc COVID-19.



3. COVID-19



Theo NHS, các triệu chứng chính của COVID-19 là:



- Sốt cao



- Ho dai dẳng



- Mất hoặc thay đổi khứu giác và/hoặc vị giác



Đây là 3 triệu chứng đầu tiên của COVID-19 được chính phủ Anh cũng như nhiều nước trên thế giới chính thức công nhận và là những triệu chứng có liên quan đến biến thể Delta.



Tuy nhiên, đối với biến thể Omicron, các bác sĩ tại Nam Phi cho biết người bệnh thường có các triệu chứng như cực kỳ mệt mỏi, đau cơ nhẹ, ngứa cổ họng, ho và đau đầu.



Tiến sĩ Angelique Coetzee, chủ tịch Hiệp hội Y khoa Nam Phi cho biết các bệnh nhân nhiễm Omicron không hề bị mất khứu giác hoặc vị giác giống như biến thể Delta. Đa số các bệnh nhân này sẽ khỏi bệnh chỉ trong vài ngày, khi các triệu chứng như mệt mỏi, đau đầu và đau cơ qua đi.



Theo nữ tiến sĩ, nguyên nhân dẫn tới hiện tượng này có thể là đa số bệnh nhân là người trẻ tuổi và ít nhất một nửa số đó đã được tiêm chủng.



Các chuyên gia của Ứng dụng theo dõi triệu chứng COVID-19 ZOE cho biết những người dương tính với Omicron có các triệu chứng "giống cảm lạnh". Do đó sẽ rất khó để phân biệt Omicron với cảm lạnh thông thường.



Nhiều người báo cáo triệu chứng khi nhiễm Omicron của mình là hắt hơi. Đây cũng là một trong những triệu chứng chính của Omicron.



Trước đó, tiến sĩ Amir Khan của Trung tâm Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương Quốc Anh cho biết, đổ mồ hôi đêm cũng là một triệu chứng quan trọng khác của Omicron.



Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra các triệu chứng phổ biến cảnh báo COVID-19 là sốt, ho, mệt mỏi và mất vị giác hoặc khứu giác.



Một số biểu hiện ít gặp hơn là đau họng, đau đầu, đau nhức toàn thân, tiêu chảy, phát ban trên da, đỏ mắt.



Khoảng 2/3 số người mắc COVID-19 đều có triệu chứng. Tuy nhiên, khi mọi người được tiêm vaccine nhiều hơn, các triệu chứng của bệnh cũng đã nhẹ hơn.



Ứng dụng ZOE chỉ ra rằng đau đầu và chảy mũi là triệu chứng thường gặp nhất ở 73% số bệnh nhân COVID-19. Sau đó là hắt hơi (60%), đau họng (49%) và ho kéo dài (49%).



Tuy nhiên, các triệu chứng khác nhau ở mỗi người và bị đau đầu không cũng không hẳn là bạn đã bị nhiễm COVID-19.



Do đó, để xác định mình có bị nhiễm bệnh hay không mọi người nên làm các xét nghiệm được khuyến cáo bởi các cơ quan y tế.