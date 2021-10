Phân biệt sốt do Covid-19 và sốt xuất huyết

Sốt có thể là một dấu hiệu của chứng viêm, không chỉ là triệu chứng điển hình của Covid-19 mà còn gặp ở các bệnh truyền nhiễm do virus gây ra khác.

Sốt xuất huyết là bệnh theo mùa xảy ra hằng năm, bởi vậy, cần để ý phân biệt do các triệu chứng tương tự với Covid-19 - đang rất phổ biến hiện nay. Sốt vừa đến cao là một trong những dấu hiệu chủ yếu của cả hai bệnh.

Ảnh minh họa: Emedicinehealth

Điểm tương tự

Cả sốt xuất huyết và Covid-19 đều là bệnh do virus gây ra, khả năng có các triệu chứng giống nhau khá cao. Sốt xuất huyết do virus Dengue còn Covid-19 do virus SARS-CoV-2.

Thông thường, với cả hai bệnh, một số dấu hiệu phổ biến được ghi nhận là đau cơ thể, đau cơ, ớn lạnh, sốt và buồn nôn.