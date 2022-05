Phân biệt sốt do bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết và Covid-19

Bệnh viện lập các phân khu cách ly với bệnh tay chân miệng.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Qui, phụ trách Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết, một số phụ huynh còn ngại đưa con đến bệnh viện thăm khám dù đã có dấu hiệu nặng. Hầu hết người lớn cho rằng trẻ sốt là do Covid-19 nên vô tình bỏ qua giai đoạn điều trị sớm của trẻ.



Không chỉ ở Covid-19, biểu hiện sốt cũng xuất hiện ở cả bệnh nhân tay chân miệng và sốt xuất huyết.



Tuy nhiên, với sốt xuất huyết, trẻ sốt kéo dài từ 2 đến 7 ngày, khó hạ, có cảm giác ớn lạnh. Một số trẻ than đau đầu, nhất là hai bên thái dương, sau gáy, hốc mắt nóng và đau nhức. Ngoài ra, có thể kèm theo ho khán, rát họng.



Trong 2 ngày đầu, phụ huynh có thể theo dõi trẻ tại nhà. Nếu trẻ sốt trên 38,5 độ C, cho trẻ uống thuốc, siro hạ sốt. Chú ý mặc đồ thoáng mát, không trùm kín.



Về ăn uống, nên cho trẻ ăn thức ăn lỏng, chia thành nhiều bữa nhỏ. Tránh cho trẻ ăn uống những loại có màu đỏ, sậm màu vì khi nôn ói, tiêu chảy người lớn sẽ xác định được trẻ bị xuất huyết tiêu hóa hay không.



Phụ huynh theo dõi da phía trong cánh tay, đùi của trẻ vì có thể có các mụn đỏ, xuất huyết. Một vài trường hợp trẻ bị chảy máu chân rang, chảy máu cam, nôn ra máu, đi tiêu phân đen. Khi trẻ sốt cao liên tục đến ngày thứ 3, nhất thiết phải đưa đến bệnh viện để được thăm khám, điều trị kịp thời.



Với bệnh tay chân miệng, giai đoạn khởi phát, trẻ sốt, mệt mỏi, đau họng, quấy khóc. Đồng thời, trẻ chảy nước bọt nhiều, biếng ăn, bỏ bú… do các mụn nước nổi trong khoang miệng, má, lưỡi gây đau rát.



Lòng bàn tay, lòng bàn chân, đầu gối, mông của trẻ xuất hiện các mụn nước, bóng nước. Tuy nhiên, nổi nhiều bóng nước không có nghĩa là bệnh nặng hơn. Dấu hiệu nguy hiểm của tay chân miệng là khi trẻ bị giật mình, mê sảng, đi đứng loạng choạng... vì biến chứng của bệnh.