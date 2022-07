Phạm tội tham nhũng phải trả lại tài sản mới được xét đặc xá

Những người phạm tội giết người có tổ chức, hoặc có tính chất côn đồ hoặc thực hiện tội phạm một cách man rợ, cố ý gây thương tích có tổ chức hoặc có tính chất côn đồ hoặc phạm tội nhiều lần đối với một người hoặc một lần đối với nhiều người hoặc dùng a-xít nguy hiểm hoặc hóa chất nguy hiểm; hiếp dâm có tính chất loạn luân; hiếp dâm trẻ em (theo Bộ luật Hình sự năm 1999) hoặc hiếp dâm người dưới 16 tuổi… cũng thuộc trường hợp không được đặc xá...

Trả lời câu hỏi tại sao các trường hợp "án chính trị" lại đưa vào diện không được đặc xá, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ, một trong những điều kiện đặc xá là không được làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, an toàn xã hội, hoạt động bình thường của xã hội.