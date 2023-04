Phạm Quỳnh Anh lần đầu khoe bạn trai trong MV mới

Nữ ca sĩ muốn truyền tải thông điệp: "Khi mình yêu thương bản thân đủ, sẽ có một người phù hợp đến với mình, vào đúng thời điểm".

Theo Phạm Quỳnh Anh, sau khi xem MV này, mỗi khán giả sẽ có một câu chuyện cho riêng mình. "Tôi nghĩ mối quan hệ nào cũng sẽ có lúc xảy ra bất đồng. Nhưng trong tình yêu, đôi khi sự tha thứ, bao dung là cần thiết. Những lúc chúng ta cảm thấy muốn dừng lại thì hãy nhớ đến lúc bắt đầu đã từng vui vẻ như thế nào, tại sao mình lại chọn đồng hành cùng người đó”, nữ ca sĩ tâm sự.