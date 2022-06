Phạm Quỳnh Anh lần đầu hé lộ tình trẻ và màn cầu hôn bí mật

''Tôi sẽ kể tội Đông Nhi tại sân khấu này. Nói vui như vậy thôi vì thật sự tội của Đông Nhi là đã chứng kiến một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời tôi.

Chính Đông Nhi là một trong những người bạn thân thiết trong 'gia đình văn hóa', có cả Mai Phương Thúy, Minh Hằng, Hoàng Thùy Linh, Gil Lê, Noo Phước Thịnh, đã đồng lõa với 'nam chính' tổ chức buổi cầu hôn dành cho tôi. Và tôi đã bị lừa suốt cả tháng trời không hề biết gì.

Clip: Phạm Quỳnh Anh chia sẻ những câu chuyện thú vị.

Cho đến hôm đó, tôi mới thật sự được biết là được cầu hôn có ý nghĩa thế nào. Đó là những cảm xúc mà tôi nghĩ hạnh phúc không tự nhiên mà đến. Điều đó xảy ra cũng giống như khi người đó xuất hiện đúng lúc tôi không tìm kiếm gì.