Phạm Quỳnh Anh diện vest rộng vẫn lộ vòng 2 lùm lùm 'bầu bí'

Sự kiện ra mắt phim mới Người Lắng Nghe: Lời Thì Thầm ở TP.HCM tối qua hội tụ đông đủ dàn sao đình đám trở thành tâm điểm chú ý. Ngay khi xuất hiện, Phạm Quỳnh Anh đã hút mọi ống kính.

Phạm Quỳnh Anh xuất hiện ở sự kiện với style rộng thùng thình che vòng 2.