Phạm Quỳnh Anh đã sinh con thứ 3?

"Dear chị Phạm Quỳnh Anh. A baby is precious gift, congratulation on your prenacy". (Tạm dịch: Chị Phạm Quỳnh Anh thân mến. Em bé là một món quà quý giá, chúc mừng thai kỳ của chị).

Qua lời viết trên tấm thiệp cùng bó hoa rực rỡ, nhiều ý kiến phán đoán Phạm Quỳnh Anh chuẩn bị lâm bồn hoặc đã hạ sinh nhóc tỳ thứ 3. Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ là dự đoán từ phía dân mạng.

Trước đó, theo nguồn tin 2Sao.vn có được, nữ ca sĩ dự sinh trong tháng 6 này và nhóc tỳ là một bé gái.