Phạm Quỳnh Anh bị nghi 'ngắt nhéo' diễn viên nhí để quay MV cho đẹp

Thời gian này, Phạm Quỳnh Anh đang ở Mỹ khiến nghi án sinh con cho tình trẻ của cô càng rộ hơn bao giờ hết. Nữ ca sĩ vẫn giữ im lặng vì cho rằng đây là quyền riêng tư.

Mới đây, Phạm Quỳnh Anh tung sản phẩm âm nhạcVai Ác, xoayquanh câu chuyện về mối quan hệ mẹ và con. MV đem đến thông điệp cho mỗi gia đình - hãy lắng nghe nhau, kiên nhẫn với nhau thay vì sử dụng bạo lực với con trẻ.