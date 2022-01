Phạm Lịch đột ngột khoe ảnh cưới chồng, xin lỗi vì 'gói gọn'

Thông qua MXH, đông đảo người thân, bạn bè đồng loạt gửi lời chúc mừng hạnh phúc tới vợ chồng Phạm Lịch.



Nữ vũ công mong dịch sớm kiểm soát để có thể chia vui với mọi người.

Phạm Lịch sinh năm 1990, là vũ công nổi tiếng. Cô được khán giả biết đến từ khi tham gia So You Think You Can Dance.