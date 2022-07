Phạm Lịch công khai con gái sơ sinh

Phạm Lịch gửi lời cảm ơn tới những người thân đã hỗ trợ 2 mẹ con.

Phạm Lịch sinh năm 1990, là vũ công nổi tiếng. Cô được khán giả biết đến khi tham gia So You Think You Can Dance và là quán quân Gương Mặt Thân Quen mùa 8.

Về đời tư, nữ vũ công từng khiến showbiz dậy sóng khi công khai tố một rocker gạ tình tục tĩu vào năm 2018.

Sau khủng hoảng, tháng 2/2020, Phạm Lịch công khai người yêu mới. Nửa kia của cô là Nguyễn Toàn Trung, sinh năm 1990, là producer, hoạt động khá lâu trong giới underground.