Phạm Hương lộ mặt bánh bao, bụng mỡ qua clip quay lén cam thường

Ở góc nghiêng, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 lộ phần bụng dưới do đã sinh con 2 lần.



Gương mặt cô cũng phúng phính hơn chứ không Vline nhọn hoắt như trong các bức ảnh đã chỉnh sửa kỹ càng.

Your browser does not support the video tag.

Tại buổi talkshow, Phạm Hương cũng chia sẻ cả việc không công khai chồng cũng như khả năng sẽ tham dự cuộc thi nhan sắc với vai trò giám khảo.

Buu

Theo Vietnamnet