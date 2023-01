Phạm Băng Băng bị đề cử giải điện ảnh dở nhất

Tuy nhiên, tác phẩm không được đánh giá cao, đối mặt với vô số lời chê bai từ giới chuyên môn và công chúng sau khi ra rạp. Trên Rotten Tomatoes, phim chỉ nhận 27/100 điểm qua 143 bài đánh giá của các chuyên gia. TheIndependent thậm chí cho rằng The 355 là "bom xịt" mở màn năm 2022 của điện ảnh thế giới.

Kịch bản nhạt nhẽo, cảnh hành động kém đặc sắc và cách dàn dựng vụng về là nguyên nhân chính khiến The 355 thất bại. Theo Vulture, gương mặt được quan tâm nhất trong phim là Phạm Băng Băng gây thất vọng lớn khi chỉ làm nền cho dàn mỹ nhân Hollywood.

Nhân vật đặc vụ bí ẩn người Trung Quốc - Lin Mi Sheng của cô xuất hiện vào những phút cuối, không có bất kỳ cảnh quay đặc sắc hay tác động nào tạo nên sự đột phá cho mạch phim.

"Phạm Băng Băng dư thừa trong The 355. Vai diễn được giới thiệu là điệp viên giải cứu thế giới của cô ấy không thể mờ nhạt hơn, có cũng như không. Thẳng thắn nói rằng nhân vật của cô ấy ngay từ khi ra đời chỉ để phục vụ cho mục đích 'mồi chài' khán giả Trung Quốc đến rạp xem phim", trang Sohu nhận xét.

Chung đề cử với Phạm Băng Băng còn có Adria Arjona (Morbius), Lorraine Bracco (lồng tiếng) với phim Pinocchio, Penélope Cruz (The 355) và Mira Sorvino (Lamborghini: The Man Behind the Legend).