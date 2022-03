Phạm Anh Khoa 'được sống là mình' trên ghế nóng Rock Việt

Phạm Anh Khoa là một trong những HLV được yêu mến nhất tại Rock Việt năm nay. Trở lại với dòng nhạc và “ngôi nhà” rock của mình, anh trở nên hoạt ngôn, hóm hỉnh và là “cây hài” trong dàn HLV.

Anh cho biết: “Những ai biết tôi thì đều biết phương châm của tôi khi đến với âm nhạc và cả trong cuộc sống, luôn luôn lạc quan tích cực. Điều đó một phần là bởi tại Rock Việt, tôi được trở về với ngôi nhà của mình. Nó khiến tôi không phải xù lông xù cánh mà có thể được là chính mình một cách thoải mái nhất”.