Phải thay quạt 3 lần, tôi mới nhận ra mua thiết bị này nên theo quy tắc “4 không”

Một điều tệ hại nữa là quạt lưu thông không khí sẽ thổi bụi bay khắp nhà. Nếu nhà bạn nuôi chó mèo thì càng khó chịu hơn.

3. Không mua quạt điều hòa

Quạt điều hòa có chi phí thấp hơn so với điều hòa không khí, nhưng cao hơn so với quạt làm mát thông thường. Khả năng làm mát của quạt điều hòa có thể nhanh hơn điều hòa thông thường do khả năng đẩy mạnh quá trình lưu thông không khí, cung cấp hơi ẩm...

Nó cũng có tác dụng giữ ẩm, không gây ra tình trạng khô da và khó chịu như khi dùng điều hòa nhờ cơ chế của quạt điều hòa là dùng hơi nước để làm mát. Bạn cũng có thể di chuyển tới mọi góc phòng một cách chủ động thay vì bị động như khi dùng điều hòa.

Tuy nhiên, quạt điều hòa chỉ có thể giảm được 6-7 độ C là nhiều nhất. Nó cũng không thể điều chỉnh được nhiệt độ như điều hòa thông thường, các mức tăng giảm tốc độ quạt chỉ mang ý nghĩa tương đối.