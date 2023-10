Phải tắt nguồn điện thoại ngay khi nhận được kiểu tin nhắn này nếu không muốn mất sạch tiền trong tài khoản, chiêu lừa đảo mới khiến công an cũng bị lừa

Công an tỉnh Hà Nam, Trung Quốc cho biết, những chiêu lừa đảo trên rất tinh vi, không chỉ người dân bị lừa mà nhiều các bộ công an cũng đã bị lừa. Theo đó, công an tỉnh Hà Nam, Trung Quốc khuyến cáo khi gặp phải các trường hợp trên, người dân cần tắt nguồn điện thoại ngay lập tức để không bị mã độc xâm chiếm điện thoại và lấy đi những thông tin quan trọng.

Ngoài ra, công an cũng khuyến cáo thêm, không chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, tài khoản E-Banking theo yêu cầu từ người lạ. Cài đặt bảo vệ các tài khoản mạng xã hội bằng xác thực 2 lớp. Nếu tài khoản mạng xã hội hack, chiếm quyền sử dụng, nên công bố ngay cho những người thân quen, bạn bè có trong danh bạ biết để phòng ngừa loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đặc biệt, nếu nhận được tin nhắn từ người thân hỏi vay mượn tiền, chuyển khoản, nạp thẻ điện thoại... nên gọi điện thoại hoặc gặp trực tiếp để hỏi chính xác trước khi chuyển tiền.

Theo Nhịp sống thị trường