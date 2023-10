Phải làm sao khi nhập sai mã PIN ATM ba lần khiến thẻ bị khóa?

Để mở lại thẻ ATM bị khóa ở tất cả các ngân hàng, người dùng phải đến quầy giao dịch ngân hàng và mang theo giấy tờ tùy thân xác nhận thông tin như CMND/CCCD. Tại đây, nhân viên ngân hàng sẽ yêu cầu khách khách hàng điền đầy đủ thông tin vào giấy yêu cầu mở lại thẻ ATM. Nếu chữ ký và thông tin đều chính xác, nhân viên ngân hàng sẽ kích hoạt lại thẻ.

Thủ tục mở lại thẻ ATM bị khóa thường không tốn bất kỳ chi phí nào. Trong lúc này, khách hàng có thể yêu cầu nhân viên ngân hàng cho mình đổi mã PIN mới ngay tại đó.

Cách sử dụng mã PIN an toàn

Sử dụng thẻ ATM an toàn hơn so với dùng tiền mặt. Tuy nhiên, để tránh rủi ro đáng tiếc, người dùng cần lưu ý một số cách sử dụng mã PIN an toàn: