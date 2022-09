Phải làm sao khi bị dính mỹ phẩm trên quần áo? Chỉ cần một thao tác, vài phút là sạch ngay

Khi phụ nữ trang điểm, vết son môi , phấn nền hoặc mascara rát dễ bị lem màu trên quần áo hoặc khăn quàng cổ. Để loại bỏ những vết bẩn này không phải chuyện dễ, nếu bị dây vết bẩn trên vào các trang phục đắt tiền thì càng khiến chị em phiền lòng, đau đầu hơn nữa.

Nếu gửi trang phục đến tiệm giặt là thì thật tốn kém và mất nhiều thời gian. Thật ra, có những cách giúp loại bỏ vết mỹ phẩm khỏi quần áo một cách dễ dàng và tiết kiệm hơn rất nhiều. Hãy cùng tìm hiểu cách làm cụ thể qua bài viết dưới đây nhé!

1. Tẩy vết kem nền

Vết bẩn do kem nền là một trong những loại vết bẩn phổ biến nhất, do một lượng lớn kem nền bị chảy ra rơi xuống. Để loại bỏ vết bẩn do kem nền gây ra trên quần áo, bạn nên nhỏ vài giọt xà phòng rửa bát lên vết bẩn rồi giặt phần quần áo bị dính màu trong máy giặt. Có thể thực hiện một biện pháp thay thế khác là sử dụng baking soda phủ lên vết bẩn và sau đó chà bằng bàn chải đánh răng trước khi giặt theo cách thông thường.

2. Tẩy vết mascara