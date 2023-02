Phải chăng giáo viên trường tư tốt hơn giáo viên trường công?

Rất nhiều giáo viên trường tư thục đã kết hôn với những người có thu nhập cao và cũng nhận được những lợi ích khác từ người bạn đời của họ.

Giáo viên trường tư thục có xu hướng được tự do hơn trong chương trình giảng dạy so với các giáo viên trường công lập. Điều này là do có ít sự giám sát hành chính hơn ở các trường tư thục và các trường tư thục có xu hướng nhỏ hơn.

Giáo viên trường tư không cần phải điều phối chương trình giảng dạy. Hàng năm, tôi được giao các mục tiêu để đảm bảo rằng tôi sẽ hoàn thành công việc trong suốt cả năm còn vấn đề làm như thế nào là do tôi.

Giáo viên trường công lập phải đối phó với bất cứ điều gì mà văn hóa đại chúng xác định là điều quan trọng mà các trường học nên giải quyết, trong khi trong các trường tư, vấn đề học thuật là quan trọng nhất.

Các trường tư thục không lãng phí thời gian vào nhiều thứ mà các trường công lập thực hiện. Tôi là một giáo viên trường công vào năm 2008, khi ngài Obama đắc cử tổng thống. Nhà trường đã dành nhiều tuần để chuẩn bị một cuộc họp để chào mừng nhiệm kỳ tổng thống của ông. Mỗi lớp diễn một tiểu phẩm nhỏ, hoàn chỉnh với trang phục và âm nhạc, khán phòng được trang trí...

Mọi người dành rất nhiều thời gian và công sức cho buổi gặp gỡ kéo dài một giờ này. Khi tôi dạy ở trường tư thục, vấn đề sẽ khác. Mỗi lần có bầu cử, chúng tôi có 20-30 phút thảo luận về cuộc bầu cử sau khi nó diễn ra và mọi chuyện chỉ có vậy.

Nhìn chung, không công bằng khi nói rằng giáo viên trường công hay trường tư tốt hơn vì mọi thứ quá khác nhau. Nó giống như so sánh phi công của hàng không dân dụng với phi công của máy bay chiến đấu. Tất cả họ đều là phi công nhưng công việc của họ khác nhau và việc so sánh không có ý nghĩa gì.

Người dùng tên là Cara Crawford sống ở San Antonio, Texas, Mỹ, nói: "Các trường tư thục không đồng nghĩa với việc họ sẽ có giáo viên giỏi hơn.