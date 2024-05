Phải chặn đứng ‘cơn say’ của Youtuber, TikToker đi theo đưa clip ông Minh Tuệ

Từ rất nhiều ngày trước, chứng kiến đám đông đi theo ông Minh Tuệ, đã có cảnh báo về nguy cơ sức khỏe đối với những người đang quen với lối sinh hoạt bình thường bỗng chuyển sang kiểu sống màn trời chiếu đất, ăn ngày một bữa, đi bộ triền miên của tu sỹ hạnh đầu đà. Hôm qua, một người trong số họ đã hôn mê rồi qua đời vì sốc nhiệt, tai biến mạch máu não sau 3 ngày đi bộ dưới nắng nóng. Người đàn ông 47 tuổi này mới trở về từ Mỹ 4 ngày trước đó, cơ thể không kịp thích nghi với thời tiết và lối sống khắc nghiệt của hành giả.

Cái chết của ông làm tăng nỗi lo ngại về an toàn của những người khác trong đoàn. Sự ảo tưởng rằng mình có thể lập tức đi tu khổ hạnh rất dễ làm xuất hiện thêm nhiều trường hợp ngã bệnh, thậm chí chết trên đường. Tuy nhiên, sự nguy hiểm đối với sức khỏe, tính mạng do không nhận thức được giới hạn bản thân chỉ là một trong nhiều hệ lụy của đám đông tự phát đi theo ông Minh Tuệ.

Hàng nghìn người nhằng nhẵng bám theo là sự quấy nhiễu, làm phiền vị tu sỹ mà họ kính trọng, cản trở sự tu tập của ông. Hệ lụy về an ninh trật tự, an toàn giao thông thì đã quá rõ. Đám đông khiến các con đường tắc nghẽn, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt, công tác của bao người, tạo ra tình trạng lộn xộn, mất trật tự trị an.

Bên cạnh sự hỗn loạn trên đường là sự hỗn loạn trên không gian mạng với những mâu thuẫn, xung đột không đáng có bị đẩy lên cao trào bởi sự sân si, vô minh, hoàn toàn trái với các giá trị của Phật giáo và giá trị mà ông Minh Tuệ theo đuổi. Cơn say của đám đông khiến các vấn đề bị đẩy lên ngày càng nóng và có thể trở nên mất kiểm soát.