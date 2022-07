Phá trường gà, thu hơn 240 triệu đồng và nhiều hung khí

Các "con bạc" bị bắt quả tang (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 26/7, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các phòng nghiệp vụ vây ráp, đột kích trường gà quy mô lớn được tổ chức tại nhà bà Nguyễn Thị Nhung (SN 1982, ở xã Thanh Điền).

Qua nắm bắt, Công an Tây Ninh xác định đây là trường gà quy mô lớn, địa hình trống trải, nhiều người tham gia. Để đảm bảo an toàn trong quá trình vây bắt, công an địa phương huy động nhiều chiến sĩ tham gia.

Khi lực lượng chức năng đột kích vào trường gà, hàng chục người vẫn đang hăng hái cá cược bằng hình thức đá gà cựa.