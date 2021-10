Pha sữa công thức tưởng dễ nhưng nếu phạm phải những sai lầm này, có thể dẫn tới suy thận

Kết quả là sau khi uống sữa pha đặc một thời gian, cháu bé bắt đầu có biểu hiện không khỏe, lại thường xuyên bị táo bón. Lúc đó Tiểu Kỳ đã thắc mắc tại sao con lại bị táo bón như vậy nhưng mẹ chồng cô im lặng và vẫn bí mật duy trì thói quen pha sữa bột cho cháu như trước. Một hôm, cậu bé không đi tiểu được kèm theo đó là toàn bộ cơ thể bị phù nề, sau khi đưa đến bệnh viện, bác sĩ kết luận con bị suy thận và nguyên nhân là do đã bú sữa bột đặc trong thời gian dài. Nhìn con mới bé tý xíu đã phải tiêm truyền với đủ loại thuốc men mà lòng Tiểu Kỳ đau xót như đứt từng khúc ruột.

Nuôi con bằng sữa mẹ là điều rất nhiều mẹ mong muốn. Tuy nhiên, vì những lý do đặc biệt như mất sữa, tình trạng sức khỏe không đảm bảo hay vì mẹ phải cai sữa cho con, mà con phải dùng sữa công thức để thay thế hoặc bổ sung cho sữa mẹ. Khi sử dụng sữa công thức cho con, một số mẹ thường pha sữa theo kinh nghiệm của bản thân nên sẽ có những hiểu lầm dẫn tới ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của trẻ.

1. Pha sữa bột quá đặc

Sữa công thức đậm đặc sẽ chỉ làm tăng gánh nặng cho dạ dày và đường ruột của trẻ. Do khả năng tiêu hóa của trẻ còn non yếu nên không thể hấp thu được quá nhiều chất dinh dưỡng trong một thời gian ngắn, cho nên dù có cho trẻ uống sữa đậm đặc tới cỡ nào thì cũng không thể giúp trẻ lớn nhanh vì ăn nhiều một lúc được. Ngoài ra, trong sữa bột pha đặc sẽ có quá nhiều chất dinh dưỡng so với nhu cầu của bé, vì thế, hệ tiêu hóa không hấp thụ kịp và sẽ đào thải qua thận, đương nhiên sẽ làm tăng gánh nặng cho thận. Khi thận phải làm việc quá sức trong thời gian dài, sẽ dẫn tới chức năng lọc của thận bị suy giảm, khiến trẻ bị suy thận.

2. Pha sữa bột quá loãng

Mỗi loại sữa, nhà sản xuất sẽ đưa ra công thức pha chuẩn giữa tỷ lệ nước và sữa. Việc pha sữa quá đặc sẽ gây ra gánh nặng cho cơ quan tiêu hóa, ngược lại nếu pha sữa quá loãng lại không thể đảm bảo cung cấp đủ nguồn dinh dưỡng cho con. Đối với các bé sử dụng sữa công thức hoàn toàn thì pha sữa quá loãng sẽ khiến bé bị thiếu chất, dễ bị suy dinh dưỡng, thấp còi. Trong tương lai, không chỉ một số hành vi có thể bất thường mà thể chất cũng không tốt như những đứa trẻ khác.

3. Pha sữa công thức bằng nước cháo

Nước cháo có nhiều gluxit và trong sữa cũng có đầy đủ lượng chất này nên khi pha sữa trong nước cháo làm cho trẻ không hấp thu hết, quá ngưỡng của trẻ. Vì trong sữa có chứa nhiều Vitamin A còn trong nước cơm hay cháo lại chứa chủ yếu là chất bột sẽ phá hủy Vitamin A. Vì vậy con sẽ không hấp thụ được đủ lượng Vitamin A cần thiết để phát triển. Hơn nữa tinh bột trong nước cháo nước cơm sẽ cạnh tranh hấp thu canxi khiến trẻ chậm tăng trưởng chiều cao, chậm mọc răng, khó ngủ, khóc đêm do kém hấp thụ canxi trong sữa.