Phá sòng bạc tiền tỷ ở TP.HCM hoạt động giữa mùa dịch

Đối tượng cầm đầu sòng bạc này là Đặng Hoàng Vinh (SN 1988, ngụ quận Bình Tân).

Những người chơi bị bắt quả tang tại sòng bạc. Ảnh: CA

Hàng ngày, Vinh tổ chức cho đàn em dùng ô tô đón những người chơi từ quận Bình Tân và các địa bàn khác đến sòng bạc để sát phạt.



Khi xác định thời cơ đến, chiều 29/9 trinh sát của phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an huyện Bình Chánh đột kích sòng bạc. Những người chơi bỏ chạy tán loạn nhưng vòng vây đã khép chặt, cả nhóm bị khống chế tại chỗ.



Tại hiện trường, lực lượng công an tạm giữ 18 người và tang vật gồm: hơn 1 tỷ đồng, 10 bộ bài Tây, nhiều xe gắn máy và ô tô các loại.



Theo điều tra, đối tượng Vinh cùng Lê Quốc Thịnh (SN 1989, ngụ huyện Bình Chánh) tổ chức sòng bạc trên từ giữa tháng 8 đến nay. Trong đó Vinh thuê địa điểm là khu câu cá của Thịnh với giá 2 triệu đồng/ngày; hàng ngày, sòng bạc hoạt động từ 13h chiều đến 21h đêm.



Khi sòng bạc bị đột kích, Thịnh đã nhanh chân bỏ trốn.



Hiện công an tạm giữ hình sự 18 người để điều tra, xử lý về hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”. Công an cũng đang tổ chức truy bắt Thịnh cùng một số đối tượng liên quan.